"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Лестера"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Лестера"

Хавбек "Лестера" Юри Тилеманс привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены летом подписать 21-летнего хавбека.

Права на бельгийца принадлежат "Монако", а за "Лестер" он играет в аренде. В составе "лис" игрок провёл 11 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Сумма возможного трансфера Тилеманса оценивается в почти 47 миллионов евро.

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