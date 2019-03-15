"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Севильи"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Севильи"

Форвард "Севильи" Виссам Бен-Йеддер может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает El Mundo Deportivo, француз попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что "красные дьяволы" оценили 28-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Бен-Йеддер выступает за "Севилью" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 42 игры, в которых отметился 27 забитыми мячами и 6 ассистами.

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