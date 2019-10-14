"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедювентусмиралем пьянич

"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Как сообщает Calciomercato, "красные дьяволы" намерены побороться за звёздного боснийца, если ему не удастся договориться с туринским клубом о продлении контракта.

Стоит отметить, что действующее соглашение игрока со "старой синьорой" рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 9 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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