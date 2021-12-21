"Манчестер Юнайтед" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Фото: инстаграм Хулиана Альвареса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейта" Хулиану Альваресу, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, представители английского клуба следили за Альваресом во время матча чемпионата Аргентины против "Колона" (4:0). В этом поединке форвард забил два мяча и отдал один голевой пас. Также на игре присутствовали скауты "Атлетико" и "Севильи".

21-летний Альварес является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, забил 18 голов в 20 матчах. Его контракт с "Ривер Плейтом" действует до 31 декабря 2022 года.

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