"Манчестер Юнайтед" нацелился на Мбаппе и Холанда

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"Манчестер Юнайтед" намерен летом 2022 года приобрести одного из лучших форвардов мира.

По информации ESPN, в список трансферных целей "красных дьяволов" входят Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

Стоит отметить, что француз через год станет свободным агентом, а норвежец будет доступен для выкупа за сумму от 75 до 90 миллионов евро.

Главным претендентом на Мбаппе считается мадридский "Реал". Холанда также сватают в королевский клуб, а ещё в "Баварию" и "Челси". Кейн уже этим летом может стать игроком "Манчестер Сити", а Лаутаро заменить англичанина в составе "шпор".

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