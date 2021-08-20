"Манчестер Юнайтед" нацелился на Мбаппе и Холанда

Теги манчестер юнайтедкилиан мбаппеэрлинг холандхарри кейнлаутаро мартинестрансферы

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Мбаппе и Холанда

Фото сайт ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" намерен летом 2022 года приобрести одного из лучших форвардов мира.

По информации ESPN, в список трансферных целей "красных дьяволов" входят Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

Стоит отметить, что француз через год станет свободным агентом, а норвежец будет доступен для выкупа за сумму от 75 до 90 миллионов евро.

Главным претендентом на Мбаппе считается мадридский "Реал". Холанда также сватают в королевский клуб, а ещё в "Баварию" и "Челси". Кейн уже этим летом может стать игроком "Манчестер Сити", а Лаутаро заменить англичанина в составе "шпор".

Не пропустите: Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" пытался вернуть Лунева после его перехода в "Байер"

"Зенит" пытался вернуть Лунева после его перехода в "Байер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов