"Манчестер Юнайтед" нацелился на немецкого таланта

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на немецкого таланта

Хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хаверц может продолжить карьеру в Англии, пишет Evening Standard.

По сведениям издания, "Манчестер Юнайтед" активно интересуется 20-летним немцем, чья рыночная стоимость оценивается в 81 миллион евро.

Ранее сообщалось, что на перспективного полузащитника также претендуют "Ливерпуль" и "Бавария".

В текущем сезоне Хаверц сыграл за "Байер" 34 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

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