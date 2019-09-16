"Манчестер Юнайтед" нацелился на "нового Пирло"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Брешии" Сандро Тонали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, скауты английского клуба следили за игрой хавбека в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (3:4).

19-летний Тонали, которого сравнивают с легендарным полузащитником Андреа Пирло, является воспитанником "Брешии". Всего он провел за клуб 57 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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