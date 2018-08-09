"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к уругвайскому защитнику "Атлетико" Диего Годину, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 32-летний Годин провел за "Атлетико" 45 матчей и забил 1 гол.

Стоит отметить, что этим летом уругвайцем активно интересовался "Ювентус", но Годин предпочел остаться в "Атлетико".

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