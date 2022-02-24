"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

Фото: инстаграм Мануэля Аканджи/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к швейцарскому защитнику дортмундской "Боруссии" Мануэлю Аканджи, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Манчестер Юнайтед" готов платить игрока зарплату в размере 15 миллионов евро в год. "Боруссия" может продать швейцарца за 25-30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Аканджи провел за "Боруссию" 28 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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