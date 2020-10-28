"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Милана"
"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Милана" и сборной Турции Хаканом Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, английский клуб намерен заполучить игрока летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "Миланом". Таким образом, хавбек может достаться манкунианцам бесплатно. "Манчестер Юнайтед" готов предложить турку пятилетний контракт.
"Милан" в свою очередь хочет удержать Чалханоглу, но футболист остался недоволен финансовыми условиями по новому контракту.
26-летний Чалханоглу в нынешнем сезоне провел за "Милан" восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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