"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Милана"

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Милана" и сборной Турции Хаканом Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен заполучить игрока летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "Миланом". Таким образом, хавбек может достаться манкунианцам бесплатно. "Манчестер Юнайтед" готов предложить турку пятилетний контракт.

"Милан" в свою очередь хочет удержать Чалханоглу, но футболист остался недоволен финансовыми условиями по новому контракту.

26-летний Чалханоглу в нынешнем сезоне провел за "Милан" восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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