"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" попытается подписать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как сообщает Goal.com, манкунианцы готовы платить 27-летнему датчанину 290 тысяч евро в неделю, что в четыре раза больше, чем он зарабатывает в "Тоттенхэме".

Отметим, что контракт игрока со "шпорами" истекает в 2020 году и клубу не удается согласовать новый договор.

В этом сезоне Эриксен провел 42 игры, в которых отметился 8 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

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