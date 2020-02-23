"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Вулверхэмптона"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Вулверхэмптона"

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.

Как сообщает Exrpess, скауты "красных дьяволов" наблюдали за игрой португальца в игре 1/16 финала Лиги Европы против "Эспаньола" (4:0). Напомним, что в том матче Жота оформил хет-трик, после чего был признан лучшим футболистом недели в ЛЕ.

Отмечается, что "МЮ" готов выложить за 23-летнего футболиста около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Жота провел 33 матча, в которых забил 12 голов.

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