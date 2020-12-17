"Манчестер Юнайтед" нацелился на опытного форварда "Интера"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому нападающему миланского "Интера" Ивану Перишичу, сообщает Il Corriere dello Sport.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Перишич может согласиться на переход, так как не часто играет в основном составе.
В нынешнем сезоне 31-летний Перишич провел за "Интер" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18