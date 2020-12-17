"Манчестер Юнайтед" нацелился на опытного форварда "Интера"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому нападающему миланского "Интера" Ивану Перишичу, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Перишич может согласиться на переход, так как не часто играет в основном составе.

В нынешнем сезоне 31-летний Перишич провел за "Интер" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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