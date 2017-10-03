"Манчестер Юнайтед" нацелился на Озила

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют в январе начать переговоры с 28-летним немцем, контракт которого с лондонским клубом истекает следующим летом.

Также отмечается, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью намерен лично пообщаться с Озилом. Португальский специалист уверен, что их совместная работа в "Реале" станет одним из решающих факторов для принятия футболистом предложения манкунианцев.

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