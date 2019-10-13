"Манчестер Юнайтед" нацелился на Пентека

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере форварда "Милана" Кшиштофа Пентека, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, поляк входит в список кандидатов на усиление атаки "красных дьяволов" в январе.

Кроме нападающего "россонери" манкунианцы рассматривают варианты с подписанием Марио Манджукича ("Ювентус"), Эрлинга Холанда ("Ред Булл Зальцбург") и Муссы Дембеле ("Лион").

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Милан" 7 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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