"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Express.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить немца уже в январе, воспользовавшись его желанием поскорее сменить команду.

Напомним, что после прихода Маурицио Сарри на тренерский мостик "старой синьоры" игровая практика Джана резко сократилась. В этом сезоне он провёл всего 3 матча.

Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 33 миллиона евро.

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