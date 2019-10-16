"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Ювентуса"
Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Express.
По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить немца уже в январе, воспользовавшись его желанием поскорее сменить команду.
Напомним, что после прихода Маурицио Сарри на тренерский мостик "старой синьоры" игровая практика Джана резко сократилась. В этом сезоне он провёл всего 3 матча.
Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 33 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
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|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
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|Уотфорд
|8
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