"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского таланта по прозвищу "Осьминог"

Опорный полузащитник "Бенфики" Флорентину привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "красные дьяволы" заинтересованы в подписании 20-летнего хавбека, получившего прозвище "Осьминог" за умение перекрывать много зон в центре поля.

Конкуренцию "МЮ" могут составить "Милан", "Байер", "Бетис" и "Лидс".

Рыночная стоимость Флорентину оценивается в 18 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Бенфику" 15 матчей и сделал 1 ассист.

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