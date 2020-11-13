"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского защитника



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Браги" и молодежной сборной Португалии Давиду Карму, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Летом португальцем интересовались "Рома" и "Фиорентина", но клуб отказался его продавать.

21-летний Карму является воспитанником "Браги". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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