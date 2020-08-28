"Манчестер Юнайтед" нацелился на Регилона

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на Регилона

Защитник "Реала" Серхио Регилон может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Marca, в услугах 23-летнего игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед". Трансферная стоимость Регилона оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник "Реала" Зинедин Зидан дал свое согласие на продажу футболиста.

В минувшем сезоне Регилон на правах аренды выступал за "Севилью", где провел 38 игр, забил три гола и отдал пять ассистов.

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