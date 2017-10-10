"Манчестер Юнайтед" нацелился на шведского вундеркинда

14-летний шведский футболист Ринес Арифи может оказаться в "Манчестер Юнайтед", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, вундеркинд отправится на просмотр в расположение "красных дьяволов" в конце октября, после чего будет принято решение о целесообразности его приглашения в клубную академию.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется Гачиновичем. | http://soccernews.ru