"Манчестер Юнайтед" нацелился на своего бывшего защитника

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на своего бывшего защитника"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к защитнику "Вест Бромвичу" Джонни Эвансу, информирует The Sun.

По сведениям издания, ранее "дрозды" уже отказывали лондонскому "Арсеналу" и "Манчестер Сити" в трансфере 30-летнего бека, однако возможное понижение в классе может вынудить их расстаться с лидером своей обороны, чем и планируют воспользоваться "красные дьяволы".

В нынешнем сезоне Эванс забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за "Вест Бромвич".

Напомним, Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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