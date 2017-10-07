"Манчестер Юнайтед" нацелился на сына Фила Невилла

Харви Невилл, сын бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла, попал в сферу интересов "красных дьяволов", сообщает The Sun.

Сейчас Невилл играет за молодежную команду "Валенсии". Сообщается, что в услугах 15-летнего игрока также заинтересован "Тоттенхэм".

Отметим, что Харви Невилл получил прозвище - юный Дэвид Бекхэм.

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