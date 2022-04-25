"Манчестер Юнайтед" нацелился на таланта "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на таланта "Барселоны"

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Гави, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен воспользоваться тем, что каталонцы не могут договориться с хавбеком о продлении контракта, который истекает через год. В составе манкунианцев Гави может заменить француза Поля Погба, который, скорее всего, покинет клуб.

В нынешнем сезоне 17-летний Гави провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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