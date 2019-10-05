"Манчестер Юнайтед" нацелился на талантливого мексиканца

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на талантливого мексиканца

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Леона" Хосе Масиаса, сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные дьяволы" собираются подписать талантливого мексиканца в январе.

На родине 20-летнего форварда сравнивают с Хавьером Эрнандесом, более известным как Чичарито.

Помимо "МЮ" на Масиаса претендуют "Бетис" и "Кёльн". 

В составе "Леона" футболист провёл 31 матч, забил 16 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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