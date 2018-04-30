"Манчестер Юнайтед" нацелился на трех футболистов "Лацио"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован сразу в трех футболистах "Лацио".

Как сообщает Mirror, речь идет о Луисе Альберто, Сергее Милинковиче-Савиче и Чиро Иммобиле. Отметим, что римский клуб не собирается расставаться со своими лидерами.

Ранее сообщалось, что названные игроки входят в сферы интересов таких клубов, как "Барселона", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

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