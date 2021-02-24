"Манчестер Юнайтед" нацелился на Варана, но в "Реале" планируют удержать футболиста. Он может стать капитаном

Защитник "Реала" Рафаэль Варан, до сих пор не решил вопрос продолжения своей карьеры. Контракт с клубом истекает летом 2022 года, но новый договор еще не подписан. В тоже время футболистом интересуется ряд топ-клубов.

Один из них, "Манчестер Юнайтед" всерьез намерен заполучить 27-летнего футболиста. Однако "сливочные" не спешат расставаться с игроком, утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, в "королевском клубе" Варану могут вручить капитанскую повязку, в случае ухода из клуба действующего капитана Серхио Рамоса.