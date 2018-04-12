"Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего хавбека "Барселоны"

Теги барселонаманчестер юнайтедиван ракитич

"Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего хавбека "Барселоны""Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" уже вышли на контакт с 30-летним хавбеком "сине-гранатовых". Однако пока хорват не давал ответ англичанам по своему будущему, взяв время на рассмотрение их предложения.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен отклонить любое предложение по Рэшфорду. | soccernews.ru

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