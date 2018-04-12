"Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего хавбека "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" уже вышли на контакт с 30-летним хавбеком "сине-гранатовых". Однако пока хорват не давал ответ англичанам по своему будущему, взяв время на рассмотрение их предложения.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен отклонить любое предложение по Рэшфорду. | soccernews.ru