"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсивиктор мозес

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Челси""Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера лондонского "Челси" Виктора Мозеса, информирует Express.

По сведениям источника, перебраться на "Олд Траффорд" 27-летний нигериец может уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист заинтересован в смене команды, так как не имеет стабильной игровой практики на "Стэмфорд Бридж".

В текущем сезоне Мозес принял участие в 5 матах "Челси", проведя в общей сложности на поле 143 минуты игрового времени. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" претендует на Шкриньяра. | soccernews.ru

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