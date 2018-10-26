"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Челси"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера лондонского "Челси" Виктора Мозеса, информирует Express.

По сведениям источника, перебраться на "Олд Траффорд" 27-летний нигериец может уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист заинтересован в смене команды, так как не имеет стабильной игровой практики на "Стэмфорд Бридж".

В текущем сезоне Мозес принял участие в 5 матах "Челси", проведя в общей сложности на поле 143 минуты игрового времени. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.