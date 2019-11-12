"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

По информации The Express, "красные дьяволы" намерены подписать испанца следующим летом.

Отметим, что сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста составляет 150 миллионов евро. При этом его рыночная стоимость оценивается в шесть раз меньше.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" всего 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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