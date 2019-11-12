"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"
Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".
По информации The Express, "красные дьяволы" намерены подписать испанца следующим летом.
Отметим, что сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста составляет 150 миллионов евро. При этом его рыночная стоимость оценивается в шесть раз меньше.
В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" всего 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не планирует зимой возвращать Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
Лента новостей
-
Экс-игрок "Ростова" рассказал о драке в раздевалке команды после скандального матча с ЦСКА в 2006 году
-
"Локомотив" теряет Мариу
-
Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
-
"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича
-
Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб
-
Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии
-
Виллиан рассказал, как остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"
-
Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку
-
Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей
-
"Барселона" презентовала новую форму
-
Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России
-
Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
-
1
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Слуцкий рассказал о разводе с женой
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
Врач сборной России рассказал о травмах Баринова и Черышева
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
Тренер "Сочи" Точилин сделал заявление о своём будущем в клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7