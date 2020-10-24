"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в испанце альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".

Конкуренцию "МЮ" в гонке за 24-летним футболистом придётся выдержать со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Барселоны", воспитанником которой он является.

Ещё одна проблема для потенциального покупателя Траоре - его цена. "Вулверхэмптон" требует за одного из своих лидеров 99 миллионов евро.

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