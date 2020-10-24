"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедвулверхэмптонадама траоретрансферы

"Манчестер Юнайтед" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в испанце альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".

Конкуренцию "МЮ" в гонке за 24-летним футболистом придётся выдержать со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Барселоны", воспитанником которой он является.

Ещё одна проблема для потенциального покупателя Траоре - его цена. "Вулверхэмптон" требует за одного из своих лидеров 99 миллионов евро.

Не пропустите: Стала известна дата возможного дебюта Кавани за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роспотребнадзор назвал число разрешённых зрителей на матч "Спартак" - "Ростов"

Роспотребнадзор назвал число разрешённых зрителей на матч "Спартак" - "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов