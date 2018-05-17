"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Атлетико" Шиме Врсалько, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "МЮ" хорват может стать преемником ветерана команды Антонио Валенсии. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Врсалько провел за "Атлетико" 29 матчей во всех турнирах и отдал 5 результативных передач.

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