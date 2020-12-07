"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" хочет усилить правый фланг обороны, где у Аарона Уан-Биссаки нет достойного конкурента.

В связи с этим, по информации The Telegraph, "красные дьяволы" обратили внимание на кандидатуру защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

Условия возможного трансфера 30-летнего футболиста пока неизвестны.

Триппьер выступает за "Атлетико" с лета 2019 года, сыграл 48 матчей и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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