"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико"

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" провляет интерес к английскому защитнику мадридского "Атлетико" Кирану Триппьеру, сообащает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает футболиста в качеству конкурента для основного крайнего защитника Аарон Уан-Биссаки. Триппьер готов вернуться в Англию, несмотря на то, что "Атлетико" хочет продлить с ним контракт, истекающий через год.

В нынешнем сезоне 30-летний Триппьер провел за "Атлетико" 34 матча во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.

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