"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался французским защитником "Барселоны" Самуэлем Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Манкунианцы видят в Умтити альтернативный вариант защитнику "Лестера" Харри Магуайру, за которого его клуб требует 101 миллион евро. К тому же, манкуанцы на 4-5 месяцев потеряли из-за травмы защитника Эрика Байи.

В прошлом сезоне 25-летний Умтити пропустил длительный срок из-за травмы, вследствие чего провел всего 15 матчей во всех турнирах. Контракт француза с каталонским клубом действует до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте Умтити составляет 500 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" заплатит за Магуайра требуемую сумму. | http://soccernews.ru
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