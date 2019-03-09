"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"

Теги манчестер юнайтедбенфика

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики" Рубена Диаша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" просматривали 21-летнего португальца в недавнем матче Лиги Европы между "орлами" и загребским "Динамо".

"Бенфика", в свою очередь, не горит желанием расставаться с талантливым футболистом и готовит для него новый контракт.

В текущем сезоне Диаш сыграл за лиссабонскую команду 42 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Не пропустите: Эрик Кантона едва не подрался с отцом Неймара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Ювентус" договорился с Гвардиолой

СМИ: "Ювентус" договорился с Гвардиолой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов