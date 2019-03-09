"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики" Рубена Диаша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" просматривали 21-летнего португальца в недавнем матче Лиги Европы между "орлами" и загребским "Динамо".

"Бенфика", в свою очередь, не горит желанием расставаться с талантливым футболистом и готовит для него новый контракт.

В текущем сезоне Диаш сыграл за лиссабонскую команду 42 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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