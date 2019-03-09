"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики" Рубена Диаша, сообщает The Sun.
По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" просматривали 21-летнего португальца в недавнем матче Лиги Европы между "орлами" и загребским "Динамо".
"Бенфика", в свою очередь, не горит желанием расставаться с талантливым футболистом и готовит для него новый контракт.
В текущем сезоне Диаш сыграл за лиссабонскую команду 42 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
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|29
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|2
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|29
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|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
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|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
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|20
|Хаддерсфилд Таун
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|14