"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Бенфики" Рубену Диашу, сообщает Mirror.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Бенфика" оценивает игрока в 68 миллионов евро. "МЮ" рассматривает кандидатуру Диаша в качестве альтернативы защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, за которого неаполитанцы потребовали 170 миллионов.
22-летний Диаш является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах за лиссабонский клуб, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Де Лигт близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании
-
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
-
"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании
-
Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Германии
-
"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)
Лента новостей
-
Михалик: "Переезд в Россию - это не переезд за границу"
-
"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе, которые покинут клуб летом
-
"Ливерпуль" не собирается покупать Рамоса
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"
-
2
Милнер: "Месси назвал меня ослом"
-
Почеттино: "Если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Чемпионов, буду плакать целую неделю"
-
"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Атлетико"
-
Вальверде: "Барселона" упустила шанс на требл в течение 15 дней"
-
В Иордании голкипер привез гол в свои ворота, выполнив удар в стиле ван Перси
-
"Лион" сообщил об уходе Фекира
-
ЦСКА поздравил Гинера с 59-летием
-
"Ювентус" определился с ценой на Манджукича
-
"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу"
-
1
В Нидерландах арбитр забил гол и засчитал его
-
"Вест Хэм" ведет переговоры с "Барселоной" по трансферу Гомеша
-
Реднапп помешал Гайскойну устроить дебош в ресторане
-
Анри может возглавить "Бетис"
-
Жирков: "В моей коллекции появился документ с автографом Сталина"
-
Экс-игрок "Челси": "Азара нужно отпустить в "Реал"
-
1
Уткин: "Тренер у "Барселоны" пустое место. Физрук"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16