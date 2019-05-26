"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Бенфики" Рубену Диашу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Бенфика" оценивает игрока в 68 миллионов евро. "МЮ" рассматривает кандидатуру Диаша в качестве альтернативы защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, за которого неаполитанцы потребовали 170 миллионов.

22-летний Диаш является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах за лиссабонский клуб, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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