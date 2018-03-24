"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Интера"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Интера"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы заплатить за 23-летнего игрока около 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Барселоны".

В текущем сезоне Шкриньяр провел 30 матчей и забил 4 гола.

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