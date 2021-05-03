"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ланса"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ланса"

Фото Icon Sport

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании центрального защитника "Ланса" Факундо Медины.

По информации Calciomercato, "красные дьяволы" хотят купить 21-летнего аргентинца в ближайшее трансферное окно.

Рыночная стоимость игрока "кроваво-золотых" оценивается в 10 миллионов евро.

Медина присоединился к "Лансу" прошлым летом, в его активе 24 матча и 3 гола.

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