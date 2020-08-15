"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Монако"
Защитник "Монако" Бенуа Бадьяшиль попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
По сведениям Goal.com, монегаски хотят выручить с продажи 19-летнего француза 35 миллионов евро. Отмечается, что на футболиста также претендуют "Байер" и "Челси".
Бадьяшиль находится в системе "Монако" с 2016 года. За первую команду он дебютировал в 2018 году.
В минувшем сезоне Бадьяшиль провел 20 матчей во всех турнирах.
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|Арсенал Лондон
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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