"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Норвича"

Фланговый защитник "Норвича" Макс Ааронс стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Express, "красные дьяволы" намерены ближайшим летом усилить конкуренцию на правом фланге обороны.

Наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер считает 21-летнего фулбека подходящим кандидатом, поэтому уже дал одобрение на сделку.

В текущем сезоне Ааронс сыграл за "Норвич" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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