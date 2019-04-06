"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника ПСЖ

Защитник "ПСЖ" Томас Менье попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Get French Football News.

По информации источника, скауты "красных дьяволов" не первую неделю следят за выступлениями 27-летнего бельгийца.

Ожидается, что во время летнего трансферного окна "МЮ" сделает предложение о переходе правого фулбека.

В текущем сезоне Менье сыграл за ПСЖ 28 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с парижанами истекает в 2020 году. Стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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