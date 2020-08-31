"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

По информации ESPN, на приобретении француза настаивает главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Рыночная стоимость игрока - 45 миллионов евро. Помимо "МЮ" на него претендуют "Бавария", "Реал", "Барселона", "Челси", "Арсенал" и "Милан".

В прошлом сезоне 21-летний Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 38 матчей и сделал 2 ассиста.

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