"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг"
Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".
По информации ESPN, на приобретении француза настаивает главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.
Рыночная стоимость игрока - 45 миллионов евро. Помимо "МЮ" на него претендуют "Бавария", "Реал", "Барселона", "Челси", "Арсенал" и "Милан".
В прошлом сезоне 21-летний Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 38 матчей и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Сульшер определился с трансферными планами "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
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|4
|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Борнмут
|27
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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