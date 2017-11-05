"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Реала"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Soccerisma.

По информации ресурса, в трансфере заинтересован наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью, которому импонирует игра 24-летнего француза.

Отметим, что недавно Варан подписал новое соглашение с "Реалом" до лета 2022 года.

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