"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Реала"
Фото: Твиттер @raphaelvarane
В услугах защитника "Реала" Рафаэля Варана заинтересовался "Манчестер Юнайтед",сообщает Daily Mail.
По информации источника, "манкунианцы" хотят заполучить француза уже этим летом. Клубу известно, что защитник хочет сменить команду по окончании текущего сезона.
"Сливочные" оценивают игрока примерно в 60 миллионов фунтов, но англичане попробуют сбить цену. По мнению боссов "МЮ", Варан составит прекрасную пару с Харри Магуайром в центре обороны.
Кроме Варана на примете у "Юнайтед" есть Ибраима Конате из "РБ Лейпциг", Пау Торрес из "Вильярреала" и Жюль Кунде из "Севильи".
В сезоне 2020/2021 Варан выходил на поле в 27 матчах Ла Лиги и забил 2 мяча.
Читать также: Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Деклан Райс хочет играть за "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола: "Буду неудачником, если не выиграю с "Сити" Лигу Чемпионов"
-
"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года
-
"Наполи" планирует купить полузащитника "Вероны"
-
В "Барселоне" понимают, что вернуть Неймара невозможно
-
Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет
-
Футболиста "Славии" дисквалифицировали на 10 матчей за расизм
-
"Тоттенхэм" заинтересовался в нападающем "Штутгарта"
-
"Спортинг" хочет выкупить Порро у "Манчестер Сити"
-
Березуцкий попрощался с командой. ЦСКА подтвердил уход
-
В ЭСК РФС разъяснили все спорные решения арбитра Левникова в дерби "Локомотив" — "Спартак"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Реала"
-
"Боруссия" Дортмунд чаще всех команд из топ-5 лиг использует в матчах игроков до 21 года.
-
После матча Лиги Чемпионов Тухель оскорбил тренера "Порту" Консейсау
-
Нагельсманн опроверг интерес со стороны "Баварии"
-
Уткин назвал фаворита в борьбе Холанда
-
"Аякс" стал очередным претендентом на Хвичу
-
Глава "Боруссии" ответил на слова Гвардиолы о больших трансферных затратах клуба
-
В молодежном первенстве ЦСКА забил "Ахмату" 8 голов
-
"Ювентус" выставит на трансфер двух основных игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18