"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Реала"Фото: Твиттер @raphaelvarane 
В услугах защитника "Реала" Рафаэля Варана заинтересовался "Манчестер Юнайтед",сообщает Daily Mail.

По информации источника, "манкунианцы" хотят заполучить француза уже этим летом. Клубу известно, что защитник хочет сменить команду по окончании текущего сезона. 

"Сливочные" оценивают игрока примерно в 60 миллионов фунтов, но англичане попробуют сбить цену. По мнению боссов "МЮ", Варан составит прекрасную пару с Харри Магуайром в центре обороны.

Кроме Варана на примете у "Юнайтед" есть Ибраима Конате из "РБ Лейпциг", Пау Торрес из "Вильярреала" и Жюль Кунде из "Севильи".

В сезоне 2020/2021 Варан выходил на поле в 27 матчах Ла Лиги и забил 2 мяча.

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