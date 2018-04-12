"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ромы"

Защитник "Ромы" Костас Манолас может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, в услугах 26-летнего грека заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что бывший главный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон, посетивший ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Барселоной", следил не только за защитником "сине-гранатовых" Самюэлем Умтити, но и за ведущим центрбеком "волков".

В этом сезоне Манолас сыграл за "Рому" 33 матча и забил 4 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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