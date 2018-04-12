"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ромы"

Теги манчестер юнайтедромакостас маноласалекс фергюсон

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ромы"

Защитник "Ромы" Костас Манолас может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, в услугах 26-летнего грека заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что бывший главный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон, посетивший ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Барселоной", следил не только за защитником "сине-гранатовых" Самюэлем Умтити, но и за ведущим центрбеком "волков".

В этом сезоне Манолас сыграл за "Рому" 33 матча и забил 4 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. 

Не пропустите: Бертранд рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов