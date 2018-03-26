"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Селтика"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Селтика" Кирана Тирни, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в 20-летнем футболисте альтернативу фулбеку "Ювентуса" Алексу Сандро. Кроме того, в "МЮ" впечатлены универсальностью перспективного шотландца, который способен сыграть на любой позиции в обороне.

Трансферная стоимость Тирни оценивается в 23 миллиона евро. В этом сезоне он сыграл за "Селтик" 48 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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