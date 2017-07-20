"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Тоттехэма"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Тоттехэма"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает Manchester Evening News.

Впрочем, "красные дьяволы" намерены попытаться купить 27-летнего футболиста только следующим летом, так как главный тренер команды Жозе Моуринью планирует дать шанс проявить себя в предстоящем сезоне Люку Шоу.

В прошлом сезоне Роуз сыграл за "Тоттенхэм" всего 21 матч, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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