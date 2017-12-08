"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" стал очередным кандидатом на защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, покупка 26-летнего бразильца является главной целью "красных дьяволов" на зимнее трансферное окно, так как позиция левого фулбека считается самой проблемной в команде.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов продать Сандро за 60 миллионов евро. В услугах футболиста также заинтересованы "Челси" и "Манчестер Сити".

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