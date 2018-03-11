"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Eurosport, "МЮ" готов выложить за игрока около 80 миллионов евро. Также "манкунианцы" собираются платить футболисту в два раза больше, чем он получает в "Ювентусе".

Отметим, что в настоящее время Сандро зарабатывает 163 тысячи евро в неделю.

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