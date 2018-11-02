"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, игра португальца в этом сезоне впечатлила руководство "красных дьяволов", которое рассматривает его в качестве замены Антонио Валенсии.

Отмечается, что заполучить Канселу будет очень сложно, так как "Ювентус" не намерен расставаться с игроком в ближайшее время.

В этом сезоне на счету Канселу две голевые передачи в 10 матчах.

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